Marché de Noël de Mézières Charleville-Mézières

Marché de Noël de Mézières

Place de l’Hôtel de Ville Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Cet événement familial proposera sur deux jours de nombreuses animations de 10 h à 20 h : musique, promenades en calèche, spectacles, contes et jeux pour enfants, chorale, stands artisanaux, ateliers créatifs, photos souvenirs, sans oublier la traditionnelle déambulation de saint Nicolas avec son âne.Buvette et petite restauration (crêpes, chocolat chaud…) seront également au rendez-vous. Dimanche 7 décembre 2025, ambiance guinguette place de l’Hôtel de ville avec au programme : orchestre, danses en ligne, madison et démonstration de salsa…Enfin, à l’issue de la journée, les résultats de l’édition 2025 du budget participatif seront proclamés ne manquez pas ce moment !

Place de l’Hôtel de Ville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

English :

The two-day family event features a wide range of entertainment from 10 a.m. to 8 p.m., including music, horse-drawn carriage rides, shows, storytelling and games for children, a choir, craft stalls, creative workshops, souvenir photos, not forgetting the traditional parade of Saint Nicholas and his donkey, as well as refreshments and snacks (crêpes, hot chocolate, etc.). On Sunday, December 7, 2025, there will be a guinguette atmosphere on Place de l?Hôtel de Ville, with a live band, line dancing, madison and salsa demonstrations… Finally, at the end of the day, the results of the 2025 edition of the participatory budget will be announced: don?t miss it!

