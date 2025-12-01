Marché de noël de montagne Geishouse

Marché de noël de montagne

7 rue de Saint-Amarin Geishouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date :

Début : Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 13:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Depuis cet été, le village de Geishouse accueille de nombreux producteurs locaux.

Pour ce marché de Noël de montagne, artisans et artistes locaux viendront compléter les exposants pour offrir aux visiteurs un Noël chaleureux, équitable et local.

7 rue de Saint-Amarin Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 6 20 58 07 99 elodie.engler.gass@gmail.com

English :

Since this summer, the village of Geishouse has welcomed a number of local producers.

For this mountain Christmas market, local craftsmen and artists will complement the exhibitors to offer visitors a warm, fair and local Christmas.

German :

Seit diesem Sommer gibt es im Dorf Geishouse viele lokale Produzenten.

Bei diesem Bergweihnachtsmarkt werden die Aussteller durch lokale Handwerker und Künstler ergänzt, um den Besuchern ein gemütliches, faires und lokales Weihnachtsfest zu bieten.

Italiano :

Da quest’estate, il villaggio di Geishouse accoglie una serie di produttori locali.

Per questo mercatino di Natale in montagna, artigiani e artisti locali si uniranno agli espositori per offrire ai visitatori un Natale caldo, equo e locale.

Espanol :

Desde este verano, el pueblo de Geishouse acoge a varios productores locales.

Para este mercado navideño de montaña, los artesanos y artistas locales se unirán a los expositores para ofrecer a los visitantes una Navidad cálida, justa y local.

