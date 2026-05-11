Marché de noël de montagne Geishouse
samedi 12 décembre 2026 · Geishouse
Informations pratiques
Geishouse
Marché de noël de montagne
7 rue de Saint-Amarin Geishouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 09:00:00
fin : 2026-12-12 13:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Toute l’année, le village de Geishouse accueille de nombreux producteurs locaux. Pour ce marché de Noël de montagne, artisans et artistes locaux viendront compléter les exposants pour offrir aux visiteurs un Noël chaleureux, équitable et local.
Toute l’année, le village de Geishouse accueille de nombreux producteurs locaux. Pour ce marché de Noël de montagne, artisans et artistes locaux viendront compléter les exposants pour offrir aux visiteurs un Noël chaleureux, équitable et local. 0 .
7 rue de Saint-Amarin Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 91 44 39 clajupille@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
All year round, the village of Geishouse welcomes numerous local producers. For this mountain Christmas market, local craftsmen and artists will complement the exhibitors to offer visitors a warm, fair and local Christmas.
L’événement Marché de noël de montagne Geishouse a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
À voir aussi à Geishouse (Haut-Rhin)
- Marché de montagne Geishouse 12 septembre 2026