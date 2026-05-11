Informations pratiques

Geishouse

Marché de noël de montagne

7 rue de Saint-Amarin Geishouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 09:00:00

fin : 2026-12-12 13:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Toute l’année, le village de Geishouse accueille de nombreux producteurs locaux. Pour ce marché de Noël de montagne, artisans et artistes locaux viendront compléter les exposants pour offrir aux visiteurs un Noël chaleureux, équitable et local.

Toute l’année, le village de Geishouse accueille de nombreux producteurs locaux. Pour ce marché de Noël de montagne, artisans et artistes locaux viendront compléter les exposants pour offrir aux visiteurs un Noël chaleureux, équitable et local. 0 .

7 rue de Saint-Amarin Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 91 44 39 clajupille@gmail.com

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English :

All year round, the village of Geishouse welcomes numerous local producers. For this mountain Christmas market, local craftsmen and artists will complement the exhibitors to offer visitors a warm, fair and local Christmas.

L’événement Marché de noël de montagne Geishouse a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin