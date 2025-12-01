Marché de Noël de Montagne Espace Ausone Montagne
Venez profiter du marché de Noël à Montagne, le 14 décembre de 10h à 18h.
+ de 40 exposants, Visite du Père Noël, restauration sur place .
Espace Ausone 24 Rue des Écoles Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 21 09
