Marché de Noël de Montagne Espace Ausone Montagne

Marché de Noël de Montagne

Espace Ausone 24 Rue des Écoles Montagne Gironde

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Venez profiter du marché de Noël à Montagne, le 14 décembre de 10h à 18h.

+ de 40 exposants, Visite du Père Noël, restauration sur place .

Espace Ausone 24 Rue des Écoles Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 21 09

