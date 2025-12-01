Marché de Noël de montagne Wildenstein

Marché de Noël de montagne

Place de la mairie Wildenstein Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 13:30:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Profitez de l’ambiance chaleureuse du marché de Noël de Wildenstein où vous pourrez notamment retrouver en vente la traditionnelle boule de Noël en verre des Amis des Verriers réalisée à partir du sable tamisé dans le lit de la cascade du Heidenbad à Wildenstein, non loin de l’ancienne verrerie.

La commune de Wildenstein, en partenariat avec les associations et partenaires locaux, propose de partager un moment convivial avant les fêtes de fin d’année !

Un marché de Noël de montagne est organisé sur la Place de la Mairie qui sera parée de ses plus belles couleurs pour l’occasion.

Vous y retrouverez toutes les douceurs de Noël (vin chaud, crêpes, gaufres, soupes, foie gras, viande fumée…) ainsi que de beaux objets artisanaux.

La présence du père Noël et son lutin qui viendront nous rendre visite sera agrémentée d’une animation musicale en déambulation.

L’Association des Amis des Verriers y vendra sa boule de Noël millésimée. Elle ne sera disponible qu’à ce moment-là ! 0 .

Place de la mairie Wildenstein 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 28 47 mairie@wildenstein.fr

English :

Enjoy the warm atmosphere of the Wildenstein Christmas market where you can find the traditional glass Christmas bauble of the Friends of the Glassmakers made from sand sifted from the waterfall bed of the Heidenbad in Wildenstein, not far from the old glassworks.

German :

Genießen Sie die gemütliche Atmosphäre des Weihnachtsmarktes in Wildenstein, wo unter anderem die traditionelle Glas-Weihnachtskugel der Glaserfreunde zum Verkauf angeboten wird, die aus Sand hergestellt wird, der im Wasserfallbett des Heidenbads in Wildenstein, unweit der alten Glashütte, gesiebt wird.

Italiano :

Godetevi la calda atmosfera del mercatino di Natale di Wildenstein, dove potrete trovare il tradizionale gingillo di Natale in vetro degli Amici dei Vetrai, realizzato con la sabbia setacciata dal letto della cascata di Heidenbad a Wildenstein, non lontano dalla vecchia vetreria.

Espanol :

Disfrute del cálido ambiente del mercado navideño de Wildenstein, donde podrá encontrar la tradicional chuchería de cristal de los Amigos de los Vidrieros, hecha con arena tamizada del lecho de la cascada de Heidenbad, en Wildenstein, no lejos de la antigua fábrica de cristal.

