Informations pratiques

Wildenstein

Marché de Noël de montagne

Place de la mairie Wildenstein Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

L’organisation définitive avec les horaires seront actés en novembre

La commune de Wildenstein, en partenariat avec les associations et partenaires locaux, propose de partager un moment convivial avant les fêtes de fin d’année !

Un marché de Noël de montagne est organisé sur la Place de la Mairie qui sera parée de ses plus belles couleurs pour l’occasion.

Vous y retrouverez toutes les douceurs de Noël (vin chaud, crêpes, gaufres, soupes, foie gras, viande fumée…) ainsi que de beaux objets artisanaux.

La présence du père Noël et son lutin qui viendront nous rendre visite sera agrémentée d’une animation musicale en déambulation.

L’Association des Amis des Verriers y vendra sa boule de Noël millésimée. Elle ne sera disponible qu’à ce moment-là ! 0 .

Place de la mairie Wildenstein 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 28 47 mairie@wildenstein.fr

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English :

The final organization and timetable will be decided in November

L’événement Marché de Noël de montagne Wildenstein a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin