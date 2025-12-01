Marché de Noël de Montauville Salle Multi-Activités Montauville

Marché de Noël de Montauville

Salle Multi-Activités 150 rue du Bois le Prêtre Montauville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël Artisanal & Gourmand à Montauville

Artisanat Local de Qualité Découvrez les trésors de nos artisans talentueux (bijoux, décorations, textiles, produits du terroir…) et trouvez le cadeau parfait qui fera sensation sous le sapin

Restauration sur place ne repartez pas le ventre vide, profitez de stands gourmands divers (foie gras, escargots, huitres, croque monsieur, soupe, marrons chauds, gaufres, bière de Noël …)

Ambiance magique musique de Noël, décorations féeriques et la bonne humeur pour une immersion totale dans l’esprit des fêtes !Tout public

Salle Multi-Activités 150 rue du Bois le Prêtre Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 08 11

English :

Christmas Crafts & Gourmet Market in Montauville

Quality local craftsmanship: Discover the treasures of our talented artisans (jewelry, decorations, textiles, local products…) and find the perfect gift to put under the tree

On-site catering: Don’t leave hungry, enjoy a variety of gourmet stands (foie gras, snails, oysters, croque monsieur, soup, hot chestnuts, waffles, Christmas beer…)

Magic atmosphere: Christmas music, fairy-tale decorations and good cheer for a total immersion in the festive spirit!

L’événement Marché de Noël de Montauville Montauville a été mis à jour le 2025-11-27 par OT PONT A MOUSSON