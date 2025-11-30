MARCHÉ DE NOËL DE MONTBAZIN Montbazin
Venez découvrir la magie de Noël au marché artisanal de Montbazin ! Une journée conviviale et festive vous attend avec de nombreux artisans et créateurs locaux.Au programme Artisanat et créations originales:Bijoux, accessoires, décorations et articles de Noël, cosmétiques et produits de bien-être, produits du terroir, livres…Animation spéciale:N’oubliez pas de déposer votre courrier dans la boîte aux lettres du Père Noël !Restauration et gourmandisesVente de boissons et gourmandises par l’association des parents d’élèvesRestauration sur placeVente à emporter pour le midiInformations pratiques Entrée libreToute la journée de 10h à 18hAmbiance chaleureuse et festive garantieUn rendez-vous incontournable pour faire vos emplettes de Noël tout en soutenant les artisans locaux et en profitant d’une belle ambiance de fête !Organisé par la Mairie de Montbazin .
Montbazin 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 78 72 02 mairie@montbazin.fr
English :
Come and discover the magic of Christmas at the Montbazin craft market! A friendly, festive day awaits you with a host of local craftsmen and creators.
German :
Entdecken Sie den Zauber von Weihnachten auf dem Kunsthandwerksmarkt in Montbazin! Es erwartet Sie ein geselliger und festlicher Tag mit vielen lokalen Kunsthandwerkern und Kreativen.
Italiano :
Venite a scoprire la magia del Natale al mercato artigianale di Montbazin! Vi aspetta una giornata conviviale e festosa, con tanti artigiani e designer locali.
Espanol :
Venga a descubrir la magia de la Navidad en el mercado de artesanía de Montbazin Le espera una jornada festiva y acogedora, con numerosos artesanos y diseñadores locales.
