Marché de Noël de Montcuq

Le bourg Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-19

Du 19 au 21 décembre 2025, Montcuq se met aux couleurs de Noël avec un programme festif pour tous

Du 19 au 21 décembre 2025, Montcuq se met aux couleurs de Noël avec un programme festif pour tous. Le village accueille animations, concerts, chorales et de nombreuses surprises pour petits et grands. Un manège gratuit est proposé aux enfants, tandis que les visiteurs peuvent profiter de distributions de Pères Noël en chocolat et d’un défilé de tracteurs décorés pour l’occasion.

Une grande tombola organisée par l’ACAM accompagne l’événement, avec des tickets en vente dans les commerces de Montcuq dès le 1er décembre et un tirage prévu le 20 décembre à 18h. L’ambiance conviviale et chaleureuse du marché de Noël permet de rencontrer les commerçants, de flâner au cœur du village illuminé et de partager la magie des fêtes en famille. .

Le bourg Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 80 05 mairie.montcuq@wanadoo.fr

English :

From December 19 to 21, 2025, Montcuq takes on the colors of Christmas with a festive program for all

L’événement Marché de Noël de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-11-28 par OT CVL Castelnau-Montratier