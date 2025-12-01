Marché de noël de Montélimar Montélimar

Marché de noël de Montélimar

Place de l’Europe Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 11:00:00

fin : 2025-12-18 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-19 2025-12-21 2025-12-24

La ville de Montélimar et l’Office de Tourisme Montélimar Agglomération s’associent pour proposer un marché de noël dédié aux productions locales et artisanales ! Artisans, créateurs et producteurs se réuniront en centre-ville du 12 au 24 décembre 2025.

Place de l’Europe Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 00

English :

The town of Montélimar and the Montélimar Agglomération Tourist Office are teaming up to offer a Christmas market dedicated to local products and crafts! Craftsmen, designers and producers will gather in the town center from December 12 to 24, 2025.

German :

Die Stadt Montélimar und das Fremdenverkehrsamt Montélimar Agglomération haben sich zusammengeschlossen, um einen Weihnachtsmarkt anzubieten, der den lokalen und handwerklichen Produktionen gewidmet ist! Handwerker, Designer und Produzenten werden sich vom 12. bis 24. Dezember 2025 im Stadtzentrum versammeln.

Italiano :

La città di Montélimar e l’Ufficio del Turismo dell’Agglomerazione di Montélimar uniscono le forze per offrire un mercatino di Natale dedicato ai prodotti locali e all’artigianato! Artigiani, designer e produttori si riuniranno nel centro della città dal 12 al 24 dicembre 2025.

Espanol :

La ciudad de Montélimar y la Oficina de Turismo de la Aglomeración de Montélimar se unen para ofrecer un mercado navideño dedicado a los productos y la artesanía locales Artesanos, diseñadores y productores se darán cita en el centro de la ciudad del 12 al 24 de diciembre de 2025.

