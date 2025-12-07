Marché de Noël de Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles
Marché de Noël de Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de Montescourt-Lizerolles
Montescourt-Lizerolles Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Rendez-vous au marché de Noël de Montescourt-Lizerolles le dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 17h à la salle des fêtes.
Venez découvrir de nombreux exposants.
Montescourt-Lizerolles 02440 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 63 21 54
English :
Come to the Montescourt-Lizerolles Christmas market on Sunday December 7, 2025 from 10am to 5pm at the village hall.
Come and discover many exhibitors.
German :
Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in Montescourt-Lizerolles am Sonntag, den 7. Dezember 2025, von 10:00 bis 17:00 Uhr im Festsaal.
Kommen Sie und entdecken Sie zahlreiche Aussteller.
Italiano :
Venite al mercatino di Natale di Montescourt-Lizerolles domenica 7 dicembre 2025 dalle 10 alle 17 nella sala del villaggio.
Venite a scoprire i numerosi espositori.
Espanol :
Venga al mercado de Navidad de Montescourt-Lizerolles el domingo 7 de diciembre de 2025 de 10:00 a 17:00 h en la sala del pueblo.
Venga a descubrir los numerosos expositores.
L’événement Marché de Noël de Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles a été mis à jour le 2025-11-20 par OT du Saint-Quentinois