Marché de Noël de Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Rendez-vous au marché de Noël de Montescourt-Lizerolles le dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 17h à la salle des fêtes.

Venez découvrir de nombreux exposants.

Montescourt-Lizerolles 02440 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 63 21 54

English :

Come to the Montescourt-Lizerolles Christmas market on Sunday December 7, 2025 from 10am to 5pm at the village hall.

Come and discover many exhibitors.

German :

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in Montescourt-Lizerolles am Sonntag, den 7. Dezember 2025, von 10:00 bis 17:00 Uhr im Festsaal.

Kommen Sie und entdecken Sie zahlreiche Aussteller.

Italiano :

Venite al mercatino di Natale di Montescourt-Lizerolles domenica 7 dicembre 2025 dalle 10 alle 17 nella sala del villaggio.

Venite a scoprire i numerosi espositori.

Espanol :

Venga al mercado de Navidad de Montescourt-Lizerolles el domingo 7 de diciembre de 2025 de 10:00 a 17:00 h en la sala del pueblo.

Venga a descubrir los numerosos expositores.

