Marché de Noël de Montmoreau Salle des fêtes Montmoreau

Marché de Noël de Montmoreau
Salle des fêtes Rue Henri Dunant Montmoreau Charente
Début : 2025-12-14 09:00:00
Plus de 40 exposants
Cadeaux, provisions pour les fêtes
Visite du Père Noël
Promenades en calèche
À midi, cochon à la broche (sur réservation)
Tombola au bénéfice de la coopérative
de l’école maternelle
+33 6 26 40 56 93
English : Marché de Noël de Montmoreau
Over 40 exhibitors
Gifts and holiday treats
Visit from Santa Claus
Horse-drawn carriage rides
At noon, roast pig (by reservations)
Raffle to benefit the nursery school cooperative
