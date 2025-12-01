Marché de Noël de Montmoreau Salle des fêtes Montmoreau

Marché de Noël de Montmoreau

Salle des fêtes Rue Henri Dunant Montmoreau Charente

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Plus de 40 exposants

Cadeaux, provisions pour les fêtes

Visite du Père Noël

Promenades en calèche

À midi, cochon à la broche (sur réservation)

Tombola au bénéfice de la coopérative

de l’école maternelle

Salle des fêtes Rue Henri Dunant Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 40 56 93

English : Marché de Noël de Montmoreau

Over 40 exhibitors

Gifts and holiday treats

Visit from Santa Claus

Horse-drawn carriage rides

At noon, roast pig (by reservations)

Raffle to benefit the nursery school cooperative

