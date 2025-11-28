MARCHÉ DE NOËL DE MONTPELLIER Montpellier

MARCHÉ DE NOËL DE MONTPELLIER

Rue la Blottière Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-11-28

Le marché de Noël s’installe du 28 novembre au 31 décembre 2025

Rendez-vous sur la place royale du Peyrou pour découvrir les 94 chalets du marché de Noël de Montpellier, dédiés à l’artisanat, aux saveurs de saison et aux idées cadeaux. Ambiance festive, animations pour petits et grands… un rendez-vous incontournable pour préparer les fêtes dans un cadre magique.

Horaires d’ouverture

Tous les jours de 10h30 à 21h30

Les vendredis et samedis jusqu’à 22h30

Fermetures exceptionnelles

Le 24 décembre à 18h

Le 25 décembre toute la journée

Fermeture définitive du marché le 31 décembre à 18h.

14 chalets de restauration salée

4 chalets de restauration sucrée

76 chalets de décoration, bijoux, santons, cosmétiques, alimentation

3 manèges chaises volantes, petit train et carrousel (3€ le ticket)

1 espace ludique La Forêt de Noël (gratuit)

Pour les petits Du 28 novembre au 31 décembre, le Père Noël vous donne rendez-vous tous les mercredis, samedis et dimanches au cœur du marché de Noël. Venez le rencontrer et repartez avec une photo souvenir !

Horaires du Père Noël

14h30 début de la déambulation (20 min)

15h-15h30 et 16h-16h30 photo avec le Père Noël

Programme complet des animations en ligne sur le site officiel .

Rue la Blottière Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00

English :

Christmas market from November 28 to December 31, 2025

Join us on the Place Royale du Peyrou to discover the 94 chalets of the Montpellier Christmas Market, dedicated to crafts, seasonal flavors and gift ideas. A festive atmosphere, entertainment for young and old? a must-see event to prepare for the festive season in a magical setting.

German :

Weihnachtsmarkt vom 28. November bis 31. Dezember 2025

Treffen Sie sich auf dem Place Royale du Peyrou, um die 94 Chalets des Weihnachtsmarkts von Montpellier zu entdecken, die dem Kunsthandwerk, den Geschmäckern der Saison und den Geschenkideen gewidmet sind. Festliche Atmosphäre, Animationen für Groß und Klein… ein unumgänglicher Termin, um sich in einem magischen Rahmen auf die Feiertage vorzubereiten.

Italiano :

Il mercatino di Natale si svolge dal 28 novembre al 31 dicembre 2025

Venite a Place Royale du Peyrou per scoprire i 94 chalet del Mercatino di Natale di Montpellier, dedicato all’artigianato, ai sapori di stagione e alle idee regalo. Con un’atmosfera di festa e intrattenimento per grandi e piccini, è un’occasione imperdibile per prepararsi alle festività in un ambiente magico.

Espanol :

El mercado navideño se celebra del 28 de noviembre al 31 de diciembre de 2025

Acérquese a la Place Royale du Peyrou para descubrir los 94 chalés del Mercado de Navidad de Montpellier, dedicado a la artesanía, los sabores de temporada y las ideas para regalos. Con un ambiente festivo y animaciones para grandes y pequeños, es una ocasión ineludible para preparar las fiestas en un marco mágico.

