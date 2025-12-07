MARCHÉ DE NOËL DE MONTSÛRS Rue de la Jouanne Montsûrs

MARCHÉ DE NOËL DE MONTSÛRS Rue de la Jouanne Montsûrs dimanche 7 décembre 2025.

MARCHÉ DE NOËL DE MONTSÛRS

Rue de la Jouanne Halles et place de la Jouanne Montsûrs Mayenne

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Venez flâner entre les nombreux stands de décorations de Noël artisanales, les stands de produits de bouche et de créateurs passionnés.

Plus de 80 exposants seront présents toute la journée

Présence du Père-Noël toute la journée, tombola organisée.

Restauration rapide sur place et buvette.

Animation organisée par le comité des fêtes de Montsûrs .

Rue de la Jouanne Halles et place de la Jouanne Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 6 13 18 33 72 maubert.joel@orange.fr

