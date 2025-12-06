Marché de Noël de Morez Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Marché de Noël de Morez

Place Jean Jaurès Devant l’Office de tourisme de Morez Hauts de Bienne Jura

La Ville de Morez organise son marché de Noël ! Le lendemain du lancement des illuminations, plongez-vous dans une ambiance festive et féérique. Retrouvez sur place quelques stands d’artisanat local créations au crochet, bijoux, bougies, confitures, rhum… Sans oublier les exposants qui sauront régaler vos papilles Laure Sucrée, Les Truites des Rivières, confitures Bussod et crêpes ! Pour l’occasion, l’Office de tourisme sera ouvert le samedi après-midi de 14h à 17h. Profitez-en ! .

Place Jean Jaurès Devant l’Office de tourisme de Morez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 10 11

