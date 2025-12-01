Marché de Noël de Mornac rue des Ecoles Mornac
Marché de Noël de Mornac rue des Ecoles Mornac vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël de Mornac
rue des Ecoles Salle des fêtes Mornac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 16:00:00
fin : 2025-12-12 23:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Le Comité des fêtes de Mornac vous invitent à son marché de Noël.
.
rue des Ecoles Salle des fêtes Mornac 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 77 82 mairie@mornac.fr
English :
The Comité des fêtes de Mornac invites you to its Christmas market.
German :
Das Festkomitee von Mornac lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein.
Italiano :
Il Comité des fêtes de Mornac vi invita al suo mercatino di Natale.
Espanol :
El Comité des fêtes de Mornac le invita a su mercado navideño.
L’événement Marché de Noël de Mornac Mornac a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême