Marché de Noel de Mouchard Salle des fêtes Mouchard

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Notre marché de Noël se tiendra dans et aux abords de la Salle des Fêtes, où vous trouverez tous les exposants habituels, et où des animations gratuites vous seront proposées. Vous pourrez vous restaurer en dégustant une morbiflette maison à l’abri d’un chapiteau. une buvette sera aussi à votre disposition où nous seront là pour vous servir. L’entrée est gratuite, venez nombreux !

Horaires

De 10 H à 17 H .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté

