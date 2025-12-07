Marché de Noël de Mouliherne Mouliherne
Marché de Noël de Mouliherne Mouliherne dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de Mouliherne
Mouliherne Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Le comité des fêtes de Mouliherne vous invite à son traditionnel marché de Noël.
Au programme
– Présence d’exposants et artisans locaux
– Vin chaud et crêpes
– Maquillage offert à tous
– Visites du Père-Noël prévues à 11h et à 15h !
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 17h. .
Mouliherne 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 57 96 35 cdfm@mailo.com
English :
The Mouliherne Festival Committee invites you to its traditional Christmas market.
German :
Das Festkomitee von Mouliherne lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt ein.
Italiano :
Il Comitato del Festival di Mouliherne vi invita al suo tradizionale mercatino di Natale.
Espanol :
El Comité de Fiestas de Mouliherne le invita a su tradicional mercado navideño.
