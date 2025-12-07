Marché de Noël de Mouliherne

Mouliherne Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le comité des fêtes de Mouliherne vous invite à son traditionnel marché de Noël.

Au programme

– Présence d’exposants et artisans locaux

– Vin chaud et crêpes

– Maquillage offert à tous

– Visites du Père-Noël prévues à 11h et à 15h !

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 17h. .

Mouliherne 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 57 96 35 cdfm@mailo.com

English :

The Mouliherne Festival Committee invites you to its traditional Christmas market.

German :

Das Festkomitee von Mouliherne lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt ein.

Italiano :

Il Comitato del Festival di Mouliherne vi invita al suo tradizionale mercatino di Natale.

Espanol :

El Comité de Fiestas de Mouliherne le invita a su tradicional mercado navideño.

