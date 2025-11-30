Marché de Noël de Mousson Salle Sophie de Bar Mousson

Marché de Noël de Mousson

L’amicale des jeunes de Mousson organise un marché de Noël à la Salle Sophie de Bar, le dimanche 30 novembre de 10h à 17h non stop !

Buvette et restauration sur place avec vin chaud

Entrée gratuiteTout public

Salle Sophie de Bar Rue de la Chapelle Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est amicaledesjeunesdemousson@gmail.com

English :

The Amicale des Jeunes de Mousson is organizing a Christmas market at the Salle Sophie de Bar, on Sunday November 30 from 10am to 5pm non-stop!

On-site refreshments and mulled wine

Free admission

German :

Die Jugendfreundschaft von Mousson organisiert einen Weihnachtsmarkt in der Salle Sophie de Bar, am Sonntag, den 30. November, von 10 bis 17 Uhr nonstop!

Getränke und Speisen vor Ort mit Glühwein

Kostenloser Eintritt

Italiano :

L’associazione giovanile Mousson organizza un mercatino di Natale presso la Salle Sophie de Bar domenica 30 novembre dalle 10.00 alle 17.00 ininterrottamente!

Ristoro e cibo sul posto con vin brulé

Ingresso libero

Espanol :

La asociación juvenil Mousson organiza un mercado navideño en la Salle Sophie de Bar el domingo 30 de noviembre, de 10.00 a 17.00 horas, ¡sin interrupción!

Refrescos y comida in situ con vino caliente

Entrada gratuita

