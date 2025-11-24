Marché de Noël de Mulhouse Mulhouse

Marché de Noël de Mulhouse

Place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Dimanche 2025-11-21 10:00:00

2025-12-23 20:00:00

2025-11-21 2025-11-24 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27

Retrouvez un marché de Noël alsacien traditionnel en plein cœur du centre historique de Mulhouse et découvrez sa particularité, l’étoffe de Noël, tissu créé chaque année pour décorer les façades et les rues piétonnes et donner un écrin festif au marché de Noël.

Place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

English :

Find a traditional Alsatian Christmas market in the heart of the historic centre of Mulhouse and discover its particularity, the Christmas cloth, a fabric created each year to decorate the facades and the pedestrian streets and give a festive setting to the Christmas market.

German :

Erleben Sie einen traditionellen elsässischen Weihnachtsmarkt im Herzen des historischen Zentrums von Mulhouse und entdecken Sie seine Besonderheit, den « Étoffe de Noël », einen Stoff, der jedes Jahr neu geschaffen wird, um Fassaden und Fußgängerzonen zu schmücken und dem Weihnachtsmarkt einen festlichen Rahmen zu verleihen.

Italiano :

Trovate un tradizionale mercatino di Natale alsaziano nel cuore del centro storico di Mulhouse e scoprite la sua particolarità, il panno di Natale, un tessuto creato ogni anno per decorare le facciate e le strade pedonali e dare una cornice festosa al mercatino di Natale.

Espanol :

Encuentre un mercado navideño tradicional alsaciano en el corazón del centro histórico de Mulhouse y descubra su particularidad, la tela navideña, un tejido creado cada año para decorar las fachadas y las calles peatonales y dar un ambiente festivo al mercado navideño.

