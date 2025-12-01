Marché de Noël de Myon Le Fournil des Loups Myon

Marché de Noël de Myon

Le Fournil des Loups 11, rue du Colombier Myon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-14

Venez nombreux pour parcourir les allées du marché organisé par le fournil des Loups.

Au programme

Chant de Noël par les enfants de l’école du village et maquillage.

Buvette et petite restauration sur place. .

Le Fournil des Loups 11, rue du Colombier Myon 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 97 40 62

