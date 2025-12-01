Marché de Noël de Myon Le Fournil des Loups Myon
Marché de Noël de Myon Le Fournil des Loups Myon dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de Myon
Le Fournil des Loups 11, rue du Colombier Myon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Venez nombreux pour parcourir les allées du marché organisé par le fournil des Loups.
Au programme
Chant de Noël par les enfants de l’école du village et maquillage.
Buvette et petite restauration sur place. .
Le Fournil des Loups 11, rue du Colombier Myon 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 97 40 62
English : Marché de Noël de Myon
German : Marché de Noël de Myon
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël de Myon Myon a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON