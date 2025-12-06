Marché de Noël de Naves

Salle polyvalente Naves Allier

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Tombola pour le Téléthon, crêpes, vin chaud, et visite du Père-Noël pour le plaisir des petits et grands. Un après-midi festif à ne pas manquer !

Salle polyvalente Naves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes festinaves@hotmail.com

English :

Tombola for the Telethon, crêpes, mulled wine and a visit from Santa Claus to delight young and old alike. A festive afternoon not to be missed!

German :

Tombola für den Telethon, Crêpes, Glühwein und der Besuch des Weihnachtsmanns sorgen für Freude bei Groß und Klein. Ein festlicher Nachmittag, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Una lotteria per Telethon, crêpes, vin brulé e la visita di Babbo Natale faranno la gioia di grandi e piccini. Un pomeriggio di festa da non perdere!

Espanol :

Una rifa para el Teletón, crepes, vino caliente y la visita de Papá Noel harán las delicias de grandes y pequeños. Una tarde festiva que no se puede perder

L’événement Marché de Noël de Naves Naves a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme Val de Sioule