Marché de Noël de Neuvy-Pailloux Neuvy-Pailloux samedi 13 décembre 2025.
Place de la Mairie Neuvy-Pailloux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
L’association “familles rurales de Neuvy-Pailloux”, vous propose un Marché de Noël, le samedi 13 décembre de 10h à 16h.
Vous retrouverez
Du vin chaud chocolat chaud
Des producteurs locaux
Restauration sur place
Fabrications artisanales .
Place de la Mairie Neuvy-Pailloux 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 22 10 67 86
English :
The familles rurales de Neuvy-Pailloux association will be holding a Christmas Market on Saturday December 13, from 10am to 4pm.
