Marché de Noël de Neuvy-Pailloux Neuvy-Pailloux

L’association “familles rurales de Neuvy-Pailloux”, vous propose un Marché de Noël, le samedi 13 décembre de 10h à 16h.

Vous retrouverez

Du vin chaud chocolat chaud

Des producteurs locaux

Restauration sur place

Fabrications artisanales .

Place de la Mairie Neuvy-Pailloux 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 22 10 67 86

English :

The familles rurales de Neuvy-Pailloux association will be holding a Christmas Market on Saturday December 13, from 10am to 4pm.

