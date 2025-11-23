Marché de Noël de Neuwiller-lès-Saverne Neuwiller-lès-Saverne
Marché de Noël de Neuwiller-lès-Saverne Neuwiller-lès-Saverne dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël de Neuwiller-lès-Saverne
10 Rue d’Ingwiller Neuwiller-lès-Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 20:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Profitez du marché de Noël de Neuwiller-lès-Saverne et ne manquez pas de faire un tour du village et de ses pépites !
Marché de Noël, dans la salle omnisports, avec buvette et petite restauration sur place 0 .
10 Rue d’Ingwiller Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 01 30 61 laurence.cavro64@gmail.com
English :
Make the most of the Neuwiller-lès-Saverne Christmas market and take a tour of the village and its nuggets!
German :
Genießen Sie den Weihnachtsmarkt in Neuwiller-lès-Saverne und versäumen Sie es nicht, einen Rundgang durch das Dorf und seine Nuggets zu machen!
Italiano :
Approfittate del mercatino di Natale di Neuwiller-lès-Saverne e non perdetevi un tour del villaggio e dei suoi tesori!
Espanol :
Aproveche el mercado de Navidad de Neuwiller-lès-Saverne y no se pierda la visita al pueblo y sus tesoros
L’événement Marché de Noël de Neuwiller-lès-Saverne Neuwiller-lès-Saverne a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre