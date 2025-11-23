Marché de Noël de Neuwiller-lès-Saverne Neuwiller-lès-Saverne

Marché de Noël de Neuwiller-lès-Saverne

10 Rue d’Ingwiller Neuwiller-lès-Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23 20:00:00

2025-11-23

Profitez du marché de Noël de Neuwiller-lès-Saverne et ne manquez pas de faire un tour du village et de ses pépites !

Marché de Noël, dans la salle omnisports, avec buvette et petite restauration sur place 0 .

10 Rue d’Ingwiller Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 01 30 61 laurence.cavro64@gmail.com

English :

Make the most of the Neuwiller-lès-Saverne Christmas market and take a tour of the village and its nuggets!

German :

Genießen Sie den Weihnachtsmarkt in Neuwiller-lès-Saverne und versäumen Sie es nicht, einen Rundgang durch das Dorf und seine Nuggets zu machen!

Italiano :

Approfittate del mercatino di Natale di Neuwiller-lès-Saverne e non perdetevi un tour del villaggio e dei suoi tesori!

Espanol :

Aproveche el mercado de Navidad de Neuwiller-lès-Saverne y no se pierda la visita al pueblo y sus tesoros

