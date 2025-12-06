Marché de Noël de Nieul-sur-Mer

Centre commercial du Moulin des Chênes Verts Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Retrouvez l’ambiance festive et chaleureuse des fins d’années au marché de Noël qui se tiendra, pour la 2e année consécutive, au CC du Moulin des Chênes verts.

Commerçants, carrousel pour les enfants, animations et autres surprises vous attendent.

.

Centre commercial du Moulin des Chênes Verts Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 40 10

English : Christmas market in Nieul-sur-Mer

Experience the warm, festive atmosphere of the end-of-year season at the Christmas market, held for the 2nd year running at CC du Moulin des Chênes verts.

Merchants, a children?s carousel, entertainment and other surprises await you.

German : Weihnachtsmarkt in Nieul-sur-Mer

Der Weihnachtsmarkt, der zum zweiten Mal in Folge im CC du Moulin des Chênes verts stattfindet, bietet Ihnen eine festliche und gemütliche Atmosphäre zum Jahresende.

Es erwarten Sie Händler, ein Kinderkarussell, Animationen und andere Überraschungen.

Italiano :

Vivete l’atmosfera calda e festosa della fine dell’anno al mercatino di Natale che si tiene per il 2° anno consecutivo al Moulin des Chênes verts CC.

Vi aspettano commercianti, una giostra per bambini, animazione e altre sorprese.

Espanol : Mercado de Navidad en Nieul-sur-Mer

Viva el ambiente cálido y festivo de fin de año en el mercado navideño que se celebra por segundo año consecutivo en el CC Moulin des Chênes verts.

Le esperan comerciantes, un tiovivo para los niños, animaciones y otras sorpresas.

L’événement Marché de Noël de Nieul-sur-Mer Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-11 par Nous La Rochelle