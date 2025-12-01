Marché de Noël de Nogent le Rotrou Nogent-le-Rotrou

Marché de Noël de Nogent le Rotrou

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

✨ Le 20 décembre 2025, le marché de Noël s’installe place Saint-Pol pour émerveiller petits & grands. Marché d’artisans & de créateurs de 9h à 19h. Animations, spectacles de rue, gourmandises…sans oublier le stand PhotoBooth du Père Noël & ses lutins…La magie de Noël vous attend !!

Marché de Noël place Saint-Pol ✨

Toute la journée, faites-vous plaisir sur le marché d’artisans & de créateurs. Régalez-vous avec les crêpes gourmandes, barbes à papa et boissons chaudes des APE ou sur les terrasses des restaurateurs de la place.

Côté animations, voici le programme

>Prenez-vous en photo avec le Père-Noël & son lutin à l’aide d’une borne à selfie

De 11h à 12h30 I de 15h à 16h30 I de 17h à 18h30

> Offrez-vous une balade en calèche

De 10h30 à 12h30 I de 14h à 15h30 I de 16h30 à 17h30

>Deux spectacles de rue

Les Factrices de Noël à partir de 16h

La Compagnie Élixir de 17h45 à 18h45 Le grand voyage

Déambulations des acrobates, rue de la herse et place St Pol , sur un petit train aux couleurs de Noël.

19h Grand final avec le feu d’artifice ! .

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10

English :

on December 20, 2025, the Christmas market takes over Place Saint-Pol to delight young and old. Artisan and designer market from 9am to 7pm. Entertainment, street shows, delicacies…not forgetting Santa’s PhotoBooth and his elves…The magic of Christmas awaits you!

