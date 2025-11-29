Marché de Noël de Noidans-lès-Vesoul

Noidans-lès-Vesoul Haute-Saône

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Marché de Noël le samedi 29 novembre 2025 à la salle des fêtes de Noidans-lès-Vesoul. De 10h à 18h. Artisans locaux et petite restauration. .

Noidans-lès-Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 96 99 88

