Marché de Noël de Nouan-le-Fuzelier Nouan-le-Fuzelier

Rue du Stade Nouan-le-Fuzelier Loir-et-Cher
Tarif : – –
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06
Marché de Noël artisanal à la salle des fêtes de Nouan-le-Fuzelier
Marché de Noël artisanal à la salle des fêtes de Nouan-le-Fuzelier. Créateurs locaux, animation, buvette et crêpes. Organisé par Festi Nouan.
Plus d’informations au 06.44.94.41.66 ou par mail à l’adresse festi.nouan@gmail.com .
English :
Christmas craft market at Nouan-le-Fuzelier village hall
German :
Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt im Festsaal von Nouan-le-Fuzelier
Italiano :
Mercatino dell’artigianato natalizio nella sala del villaggio di Nouan-le-Fuzelier
Espanol :
Mercado navideño de artesanía en el ayuntamiento de Nouan-le-Fuzelier
