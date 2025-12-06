Marché de Noël de Nouan-le-Fuzelier Nouan-le-Fuzelier

Marché de Noël de Nouan-le-Fuzelier

Rue du Stade Nouan-le-Fuzelier Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : 2025-12-06 to 2025-12-07

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël artisanal à la salle des fêtes de Nouan-le-Fuzelier

Marché de Noël artisanal à la salle des fêtes de Nouan-le-Fuzelier. Créateurs locaux, animation, buvette et crêpes. Organisé par Festi Nouan.

Plus d’informations au 06.44.94.41.66 ou par mail à l’adresse festi.nouan@gmail.com .

Rue du Stade Nouan-le-Fuzelier 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 94 41 66 festi.nouan@gmail.com

English :

Christmas craft market at Nouan-le-Fuzelier village hall

German :

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt im Festsaal von Nouan-le-Fuzelier

Italiano :

Mercatino dell’artigianato natalizio nella sala del villaggio di Nouan-le-Fuzelier

Espanol :

Mercado navideño de artesanía en el ayuntamiento de Nouan-le-Fuzelier

