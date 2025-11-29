Marché de Noël de Nouvion-et-Catillon

Nouvion-et-Catillon Aisne

Début : 2025-11-29 15:00:00

2025-11-29

Venez faire vos emplettes à ce marché de Noël organisé par le Foyer Rural, et où passera le Père Noël !

(moins de 50 exposants petite restauration et buvette)

RV rue des petits pavés à partir de 15h !

Nouvion-et-Catillon 02270 Aisne Hauts-de-France +33 6 76 86 95 89

English :

Come and do your shopping at this Christmas market organized by the Foyer Rural, where Santa Claus will be stopping by!

(less than 50 exhibitors snack bar and refreshments)

RV rue des petits pavés from 3pm!

German :

Kommen Sie zum Einkaufen auf diesen Weihnachtsmarkt, der vom Foyer Rural organisiert wird und auf dem auch der Weihnachtsmann vorbeischauen wird!

(weniger als 50 Aussteller kleine Snacks und Getränke)

RV rue des petits pavés ab 15 Uhr!

Italiano :

Venite a fare i vostri acquisti in questo mercatino di Natale organizzato dal Foyer Rural, dove Babbo Natale si fermerà!

(meno di 50 bancarelle snack bar e rinfreschi)

RV rue des petits pavés dalle 15:00!

Espanol :

Ven a hacer tus compras a este mercadillo navideño organizado por el Foyer Rural, ¡donde Papá Noel hará una parada!

(menos de 50 puestos cafetería y refrescos)

RV rue des petits pavés a partir de las 15:00 h

