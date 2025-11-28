Marché de Noël de Novion Porcien Novion-Porcien
Rue du stade Novion-Porcien Ardennes
Marché de Noël de Novion Porcien le 28 novembre de 15h à 20h30 Au programme Visite du Père Noël à 16h45 Présence de nombreux stands artisans et producteur locaux Vente de sapins Foodtruck Rendez-vous à la salle des fêtes de Novion Porcien Evènement organisé par l’Association des Parents d’Elèves du Pôle scolaire de Novion Porcien.
Rue du stade Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est ape.novionporcien@gmail.com
English :
Novion Porcien Christmas Market November 28 from 3pm to 8:30pm On the program: Visit from Santa Claus at 4:45 pm Numerous stalls from local craftsmen and producers Sale of Christmas trees Foodtruck Meet at the Novion Porcien village hall Event organized by the Novion Porcien Parents’ Association.
German :
Weihnachtsmarkt in Novion Porcien am 28. November von 15 bis 20.30 Uhr Programm: Besuch des Weihnachtsmanns um 16.45 Uhr Zahlreiche Stände von lokalen Handwerkern und Produzenten Verkauf von Weihnachtsbäumen Foodtruck Treffpunkt: Festsaal in Novion Porcien Organisiert von der Elternvereinigung des Schulzentrums von Novion Porcien.
Italiano :
Mercatino di Natale di Novion Porcien il 28 novembre dalle 15.00 alle 20.30 In programma: Visita di Babbo Natale alle 16.45 Numerose bancarelle di artigiani e produttori locali Vendita di alberi di Natale Camioncino di cibo Punto di incontro presso la sala del villaggio di Novion Porcien Evento organizzato dall’Associazione dei genitori della scuola di Novion Porcien.
Espanol :
Mercado de Navidad de Novion Porcien el 28 de noviembre de 15.00 a 20.30 h En el programa: Visita de Papá Noel a las 16.45 h Numerosos puestos de artesanos y productores locales Venta de árboles de Navidad Foodtruck Punto de encuentro en el ayuntamiento de Novion Porcien Acto organizado por la Asociación de Padres de Alumnos de Novion Porcien.
