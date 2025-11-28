Marché de noël de nuit Saint-Rémy-de-Sillé Saint-Rémy-de-Sillé
Marché de noël de nuit Saint-Rémy-de-Sillé Saint-Rémy-de-Sillé vendredi 28 novembre 2025.
Marché de noël de nuit Saint-Rémy-de-Sillé
Saint-Rémy-de-Sillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Marché de noël de nuit à Saint-Rémy-de-Sillé
Marché de noël de nuit à Saint-Rémy-de-Sillé
Vendredi 28 novembre 2025 de 17h30 à 23h
illuminations du parc de l’église
automates
arbre à souhaits
décoration du kiosque
Galettes saucisses, crêpes, vin et chocolat chaud .
Saint-Rémy-de-Sillé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 59 05 96
English :
Night-time Christmas market in Saint-Rémy-de-Sillé
German :
Nächtlicher Weihnachtsmarkt in Saint-Rémy-de-Sillé
Italiano :
Mercatino di Natale notturno a Saint-Rémy-de-Sillé
Espanol :
Mercado nocturno de Navidad en Saint-Rémy-de-Sillé
L’événement Marché de noël de nuit Saint-Rémy-de-Sillé Saint-Rémy-de-Sillé a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Sillé-Le-Guillaume