Marché de noël de nuit Saint-Rémy-de-Sillé Saint-Rémy-de-Sillé

Saint-Rémy-de-Sillé Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28

2025-11-28

Marché de noël de nuit à Saint-Rémy-de-Sillé
Vendredi 28 novembre 2025 de 17h30 à 23h
illuminations du parc de l’église
automates
arbre à souhaits
décoration du kiosque

Galettes saucisses, crêpes, vin et chocolat chaud   .

Saint-Rémy-de-Sillé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 59 05 96 

English :

Night-time Christmas market in Saint-Rémy-de-Sillé

German :

Nächtlicher Weihnachtsmarkt in Saint-Rémy-de-Sillé

Italiano :

Mercatino di Natale notturno a Saint-Rémy-de-Sillé

Espanol :

Mercado nocturno de Navidad en Saint-Rémy-de-Sillé

