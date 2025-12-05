Marché de Noël de Pélissanne Pélissanne
Marché de Noël de Pélissanne Pélissanne vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël de Pélissanne
Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025. Parc Roux de Brignoles Pélissanne Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
Retrouvez le traditionnel Marché de Noël de Pélissanne au coeur du centre ville !
Les artisans et créateurs du marché vous proposent leurs plus belles idées cadeaux pour régaler petits et grands.
Pendant ces 3 jours, la magie de Noël s’emparera du centre-ville !
Au gré de votre déambulation dans les allées du marché, découvrez les spécialités régionales et faites le plein d’idées cadeaux à mettre sous le sapin.
Des animations viendront également rythmer la fin de semaine
(programme détaillé à venir) .
Parc Roux de Brignoles Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52 mairie@ville-pelissanne.fr
English :
The traditional Pélissanne Christmas Market takes place in the town center!
The market’s artisans and designers offer their finest gift ideas to delight young and old alike.
German :
Finden Sie den traditionellen Weihnachtsmarkt von Pélissanne im Herzen des Stadtzentrums!
Die Kunsthandwerker und Designer des Marktes bieten Ihnen ihre schönsten Geschenkideen an, um Groß und Klein zu erfreuen.
Italiano :
Il tradizionale mercatino di Natale di Pélissanne nel cuore della città!
Gli artigiani e i designer del mercatino proporranno le loro migliori idee regalo per deliziare grandi e piccini.
Espanol :
El tradicional mercado navideño de Pélissanne en pleno centro de la ciudad
Los artesanos y diseñadores del mercado ofrecerán sus mejores ideas de regalo para deleitar a grandes y pequeños.
