Marché de Noël de Pélissanne Pélissanne

Marché de Noël de Pélissanne

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025. Parc Roux de Brignoles Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Retrouvez le traditionnel Marché de Noël de Pélissanne au coeur du centre ville !

Les artisans et créateurs du marché vous proposent leurs plus belles idées cadeaux pour régaler petits et grands.

Pendant ces 3 jours, la magie de Noël s’emparera du centre-ville !



Au gré de votre déambulation dans les allées du marché, découvrez les spécialités régionales et faites le plein d’idées cadeaux à mettre sous le sapin.



Des animations viendront également rythmer la fin de semaine



(programme détaillé à venir) .

Parc Roux de Brignoles Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52 mairie@ville-pelissanne.fr

English :

The traditional Pélissanne Christmas Market takes place in the town center!

The market’s artisans and designers offer their finest gift ideas to delight young and old alike.

German :

Finden Sie den traditionellen Weihnachtsmarkt von Pélissanne im Herzen des Stadtzentrums!

Die Kunsthandwerker und Designer des Marktes bieten Ihnen ihre schönsten Geschenkideen an, um Groß und Klein zu erfreuen.

Italiano :

Il tradizionale mercatino di Natale di Pélissanne nel cuore della città!

Gli artigiani e i designer del mercatino proporranno le loro migliori idee regalo per deliziare grandi e piccini.

Espanol :

El tradicional mercado navideño de Pélissanne en pleno centro de la ciudad

Los artesanos y diseñadores del mercado ofrecerán sus mejores ideas de regalo para deleitar a grandes y pequeños.

