Marché de Noël de Plaimpied-Givaudins

D46 Plaimpied-Givaudins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Venez découvrir le marché de Noël stands d’artisans et de producteurs, idées cadeaux, gourmandises et buvette dans une ambiance conviviale et festive. Un moment à partager en famille ou entre amis, à l’abri et au chaud. Buvette et restauration sur place. .

D46 Plaimpied-Givaudins 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 59 88 73 48 manifestations.pirouette@gmail.com

Come and celebrate the Pirouette-Galipette association’s Christmas market!

Feiern Sie den Weihnachtsmarkt des Vereins Pirouette-Galipette!

Venite a festeggiare il mercatino di Natale dell’associazione Pirouette-Galipette!

¡Venga a celebrar el mercado de Navidad de la asociación Pirouette-Galipette!

L’événement Marché de Noël de Plaimpied-Givaudins Plaimpied-Givaudins a été mis à jour le 2025-10-01 par OT BOURGES