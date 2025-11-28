Marché de Noël de Plobsheim

2 rue de l’Ecole Plobsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 16:30:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Comme chaque année, le comité de jumelage Plobsheim Port-Sainte-Foy organise un marché de Noël à la salle des fêtes. Un rendez-vous attendu, où l’on trouve des objets déco ou des cadeaux originaux pour tous les goûts et toutes les bourses ! 0 .

2 rue de l’Ecole Plobsheim 67115 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 50 21 accueil@plobsheim.fr

L’événement Marché de Noël de Plobsheim Plobsheim a été mis à jour le 2025-11-17 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg