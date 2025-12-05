Marché de Noël de Ploërmel Ploërmel

Marché de Noël de Ploërmel

Et si vous veniez faire un petit tour au marché de Noël. Non seulement les chalets débordent d’idées cadeaux en tout genre mais en plus de nombreuses animations vont vous plonger dans l’esprit de noël. Le marché investit le centre ville pour profiter également au mieux des commerçants du centre-ville. Il s’installe place dArmes et autour de l’église. Une scénette sera en place également place du tribunal.

Cette année, la grande nouveauté est la piste de luge. Il y aura également des balades en calèches, la traditionnelle séance photo avec le Père Noël, des atelier maquillage et des spectacles, chorales.

Le marché est ouvert de 10h à 20h le samedi et de 10h à 19h le dimanche, ainsi que le vendredi.

Agréabulles bulles géantes déambulation

• Flocon Rouge échassiers déambulation

• All Imaginarium atelier “boule de Noël” pôle animations (place Paul Ancelin)

• Deux calèches installation entre le Temple Bar et l’Église

• Père Noël présent sur le pôle animation (Paul Ancelin) déambulation et pôle

animations

• Photo Booth installé à proximité du Père Noël (place Paul Ancelin) prestataire M.

Guillon .

centre ville Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73

