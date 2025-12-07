Marché de Noël de Plougonven Plougonven

Marché de Noël de Plougonven Plougonven dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël de Plougonven

Salle des fêtes Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Description

L’Union des Commerçants et Artisans de Plougonven (UCAP) organise un marché de Noël à la salle des fêtes.

Entrée gratuite.
Animation musicale.
Photo avec le Père Noël (à partir de 14 heures).
Tombola.
Petite restauration sur place galette-saucisse, crêpes, vin chaud, chocolat chaud.
Localisation

Salle des fêtes du bourg
Place des droits de l’Homme
29640 Plougonven   .

Salle des fêtes Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 88 03 87 70 

English :

L’événement Marché de Noël de Plougonven Plougonven a été mis à jour le 2025-12-02 par OT BAIE DE MORLAIX