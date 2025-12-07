Marché de Noël de Plougonven Plougonven
Marché de Noël de Plougonven Plougonven dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de Plougonven
Salle des fêtes Plougonven Finistère
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Description
L’Union des Commerçants et Artisans de Plougonven (UCAP) organise un marché de Noël à la salle des fêtes.
Entrée gratuite.
Animation musicale.
Photo avec le Père Noël (à partir de 14 heures).
Tombola.
Petite restauration sur place galette-saucisse, crêpes, vin chaud, chocolat chaud.
Localisation
Salle des fêtes du bourg
Place des droits de l’Homme
29640 Plougonven .
Salle des fêtes Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 88 03 87 70
