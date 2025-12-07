Marché de Noël de Plouigneau Plouigneau
Marché de Noël de Plouigneau Plouigneau dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de Plouigneau
Ecole Sainte Marie Plouigneau Finistère
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Préparez-vous à plonger dans la magie des fêtes pour un marché de Noël enchanteur !
Au programme
Présence du Père Noël, artisans locaux découvrez des créations uniques et faites main pour des cadeaux de Noël originaux et authentiques, tombola, animations pour enfants…
Buvette et petite restauration
Venez nombreux pour une journée inoubliable en famille ou entre amis ! .
Ecole Sainte Marie Plouigneau 29610 Finistère Bretagne
