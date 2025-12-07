Marché de Noël de Plouigneau Plouigneau

Marché de Noël de Plouigneau

Préparez-vous à plonger dans la magie des fêtes pour un marché de Noël enchanteur !

Au programme

Présence du Père Noël, artisans locaux découvrez des créations uniques et faites main pour des cadeaux de Noël originaux et authentiques, tombola, animations pour enfants…

Buvette et petite restauration

Venez nombreux pour une journée inoubliable en famille ou entre amis ! .

Ecole Sainte Marie Plouigneau 29610 Finistère Bretagne

