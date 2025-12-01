Marché de Noël de Plouvien Salle de Sports des Ecoles Plouvien

Marché de Noël de Plouvien

Salle de Sports des Ecoles 105 Rue Laennec Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

Date(s) :

2025-12-19

De nombreux artisans, des animations, de la musique, et le père Noël , un marché de Noël convivial pour petits et grands. Vin chaud ou jus de fruit offerts, nombreux lots à gagner.

Organisé par l’association des Entreprises de Plouvien. .

Salle de Sports des Ecoles 105 Rue Laennec Plouvien 29860 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Plouvien Plouvien a été mis à jour le 2025-11-07 par OT PAYS DES ABERS