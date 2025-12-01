Marché de Noël de Poche Chalet des Roses Vichy

Marché de Noël de Poche

Chalet des Roses 101 boulevard des États-Unis Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Un marché de Noël qui se veut intimiste, élégant et convivial.

.

Chalet des Roses 101 boulevard des États-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes chaletdesroses@semioconsult.com

English :

An intimate, elegant and convivial Christmas market.

L’événement Marché de Noël de Poche Vichy a été mis à jour le 2025-12-04 par Vichy Destinations