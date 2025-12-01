Marché de Noël de Poche Chalet des Roses Vichy
Marché de Noël de Poche
Chalet des Roses 101 boulevard des États-Unis Vichy Allier
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-20
Un marché de Noël qui se veut intimiste, élégant et convivial.
Chalet des Roses 101 boulevard des États-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes chaletdesroses@semioconsult.com
English :
An intimate, elegant and convivial Christmas market.
