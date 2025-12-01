Marché de Noël de Polignac Salle des Cérémonies Polignac

Marché de Noël de Polignac Salle des Cérémonies Polignac samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël de Polignac

Salle des Cérémonies Place de l’Église Polignac Haute-Loire

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Le village de Polignac entre dans la féerie de Noël et encadre son traditionnel marché animé dans le bourg du village. Retrouvez artisans, créateurs et producteurs locaux.

Salle des Cérémonies Place de l’Église Polignac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 49 78 accueil@mairiedepolignac.fr

English :

The village of Polignac gets into the Christmas spirit with its traditional lively market in the village center. Meet local craftsmen, designers and producers.

German :

Das Dorf Polignac wird in den Weihnachtszauber versetzt und umrahmt seinen traditionellen, belebten Markt im Dorfkern. Hier finden Sie Kunsthandwerker, Designer und lokale Produzenten.

Italiano :

Il villaggio di Polignac entra nello spirito natalizio con il suo tradizionale mercatino nel centro del paese. Venite a conoscere gli artigiani, i designer e i produttori locali.

Espanol :

El pueblo de Polignac se sumerge en el espíritu navideño con su tradicional y animado mercado en el centro del pueblo. Venga a conocer a los artesanos, diseñadores y productores locales.

L’événement Marché de Noël de Polignac Polignac a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay