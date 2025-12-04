Marché de Noël de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé
Marché de Noël de Pont-l’Abbé
Place Gambetta Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-28
2025-12-20
Marché avec 8 chalets composés d’artisans locaux et d’associations locales avec animations
Du 20 au 23 décembre un sculpteur de ballon et dégustation de barbe à papa
21 décembre Feu d’artifice tiré depuis le Triskell à 19h30
22 décembre Spectacle de musique Duo Heaven de 17h à 19h
26 décembre Spectacle Bigouden light de 18h à 19h30
27 décembre Station de ski de la compagnie rennaise Machtiern (slalom, bobsleigh, boules de neige) 15h à 16h et 17h à 18h.
Un manège pour enfant sera présent tous les jours
Organisé par la mairie, l’union des commerçants et le comité d’animation .
