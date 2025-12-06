Marché de Noël de Pop Pop Arles Arles

Marché de Noël de Pop

Samedi 6 décembre 2025 de 11h à 0h. Pop Arles 1, rue Ferdinand de Lesseps Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 00:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le samedi 6 décembre on se retrouve à partir de 11h à Pop pour le fameux mini marché de Noël jusqu’à 20h et à partir de 20h30 tous sur la piste de danse pour un concert du groupe Isocay suivi d’un Dj set de Greg le coiffeur !

Vous pourrez retrouver vos producteurs et productrices de produits locaux avec les miels des Ruchers Tamata, les produits de la conserverie de Dandelione, et sur place, les produits du GAEC Manjolive et les fromages de la Boucadelle des Baux.



Vous pourrez retrouver les linogravures de Manuela Capraro , un stand de AEENSP , les photos de In the mood for Arles, les belles affiches de l’atelier du palais, les céramiques de Fougasse Céramique, un stand de papeterie de JSDFVMA, la sélection de vinyles de Frédéric Hugot mais aussi des ateliers musiques organisés par le Studio Franceschi !



Manuela Capraro organisera un atelier d’arts plastiques spécialement dédié aux enfants, qui se tiendra à 18h (et hop les parents pourront boire l’apéro tranquille !).



️Et pas de panique il y a de quoi manger avec les huitres de Camargue coquillage et Justine de Bonaclub mais aussi de quoi boire avec une buvette tout au long de la journée avec la brasserie artisanale arlesienne



Et après cette belle journée de marché c’est parti pour la soirée avec Isocay puis un dj set de Greg le coiffeur pour nous faire danser !



Alors on se donne rendez-vous samedi 6 décembre, on a hâte de vous voir ! .

Pop Arles 1, rue Ferdinand de Lesseps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 91 23 24 contact@pop-arles.fr

English :

On Saturday December 6, from 11 a.m. to 8 p.m., we’ll be at Pop for the famous mini Christmas market, and from 8:30 p.m. onwards, we’ll be on the dance floor for a concert by the band Isocay, followed by a DJ set by Greg le coiffeur!

German :

Am Samstag, dem 6. Dezember, treffen wir uns ab 11 Uhr in Pop für den berühmten Mini-Weihnachtsmarkt bis 20 Uhr und ab 20.30 Uhr alle auf der Tanzfläche für ein Konzert der Gruppe Isocay und ein anschließendes Dj-Set von Greg le coiffeur!

Italiano :

Sabato 6 dicembre, Pop ospiterà il suo famoso mini mercatino di Natale dalle 11.00 alle 20.00, e dalle 20.30 saremo tutti in pista per il concerto del gruppo Isocay seguito dal DJ set di Greg le coiffeur!

Espanol :

El sábado 6 de diciembre, Pop acogerá su famoso mini mercado navideño de 11.00 a 20.00 horas, y a partir de las 20.30 estaremos todos en la pista de baile para disfrutar del concierto del grupo Isocay, seguido de un DJ set de Greg le coiffeur.

L’événement Marché de Noël de Pop Arles a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme d’Arles