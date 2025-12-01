Marché de Noël de producteurs bio et locaux 45.684029, -0.162928 Jarnac
Début : 2025-12-23 16:00:00
fin : 2025-12-23 19:00:00
2025-12-23
Venez à la rencontre des producteurs bio et locaux de l’association GogoCagette. A l’approche de noël, faîtes le plein de bons produits à déguster ou à offrir ! Un verre de vin chaud ou de jus de pomme est offert!
16 allée des Trois Jeannettes Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine
+33 6 35 13 76 16
contact@gogocagette.fr
English :
Come and meet the organic and local producers of the GogoCagette association. With Christmas just around the corner, stock up on good produce to taste or give as a gift! A glass of mulled wine or apple juice is on us!
