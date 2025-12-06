Marché de noël de producteurs locaux

Samedi 6 décembre 2025 de 9h à 16h. 32 Boulevard Louis Salvator Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le pain Salvador organise son marché de Noel.

Le pain Salvador organise son marché de Noel.



Producteurs présents les chocolats de Gilles Dabzol, le miel de Caroline et Quentin de Butinarello, les vins sélectionnés par Lucien Salomon du restaurant Regain et les tisanes des herboristes Solène et Alice (Allié.e.s herboristerie, qui ouvriront dans pas longtemps une herboristerie à Marseille). .

32 Boulevard Louis Salvator Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 22 30 02 boulangerie.salvator@gmail.com

English :

Pain Salvador organizes its Christmas market.

German :

Das Brot Salvador organisiert seinen Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Pain Salvador organizza il suo mercatino di Natale.

Espanol :

Pain Salvador celebra su mercado navideño.

L’événement Marché de noël de producteurs locaux Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille