Marché de Noël de producteurs Saint-Didier-en-Velay
Marché de Noël de producteurs Saint-Didier-en-Velay samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël de producteurs
Centre-Bourg Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Marché de Noël des créateurs et producteurs organisés par l’association des commerçants 100 % Saintdid’.
Plus d’informations à venir.
.
Centre-Bourg Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 100pourcentsaintdid@gmail.com
English :
Christmas market of designers and producers organized by the 100% Saintdid’ merchants’ association.
More information to come.
German :
Weihnachtsmarkt der Designer und Produzenten, organisiert von der Händlervereinigung 100 % Saintdid’.
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
Mercatino di Natale di designer e produttori organizzato dall’associazione di commercianti « 100% Saintdid ».
Maggiori informazioni in seguito.
Espanol :
Mercado navideño de diseñadores y productores organizado por la asociación de comerciantes « 100% Saintdid ».
Más información próximamente.
L’événement Marché de Noël de producteurs Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène