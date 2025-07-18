Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël de producteurs Saint-Didier-en-Velay

Marché de Noël de producteurs Saint-Didier-en-Velay samedi 20 décembre 2025.

Marché de Noël de producteurs

Centre-Bourg Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : Samedi 2025-12-20
fin : 2025-12-20

2025-12-20

Marché de Noël des créateurs et producteurs organisés par l’association des commerçants 100 % Saintdid’.
Plus d’informations à venir.
Centre-Bourg Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   100pourcentsaintdid@gmail.com

English :

Christmas market of designers and producers organized by the 100% Saintdid’ merchants’ association.
More information to come.

German :

Weihnachtsmarkt der Designer und Produzenten, organisiert von der Händlervereinigung 100 % Saintdid’.
Weitere Informationen folgen.

Italiano :

Mercatino di Natale di designer e produttori organizzato dall’associazione di commercianti « 100% Saintdid ».
Maggiori informazioni in seguito.

Espanol :

Mercado navideño de diseñadores y productores organizado por la asociación de comerciantes « 100% Saintdid ».
Más información próximamente.

