Marché de Noël de Pruniers Pruniers

Pruniers Indre
Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
L’association Familles Rurales de Pruniers organise son marché de Noël, le dimanche 7 décembre de 10h à 18h
Vous retrouverez
Du vin chaud chocolat chaud
Des producteurs locaux
Une petite restauration sur place
Et aussi le Père Noël qui sera présent.
Rendez-vous à la salle des fêtes pour profiter d’un moment de réconfort .
Pruniers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 01 05
English :
The association Familles Rurales de Pruniers is organizing its Christmas market on Sunday, December 7, from 10 a.m. to 6 p.m
