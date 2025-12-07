Marché de Noël de Pruniers

Pruniers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’association Familles Rurales de Pruniers organise son marché de Noël, le dimanche 7 décembre de 10h à 18h

Vous retrouverez

Du vin chaud chocolat chaud

Des producteurs locaux

Une petite restauration sur place

Et aussi le Père Noël qui sera présent.

Rendez-vous à la salle des fêtes pour profiter d’un moment de réconfort .

Pruniers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 01 05

English :

The association Familles Rurales de Pruniers is organizing its Christmas market on Sunday, December 7, from 10 a.m. to 6 p.m

L’événement Marché de Noël de Pruniers Pruniers a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Champs d’Amour