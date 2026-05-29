Pruniers

Marché de Noël de Pruniers

Pruniers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 09:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

L’association Familles Rurales de Pruniers a le plaisir de vous convier à son marché de Noël.

Rendez-vous à la salle polyvalente de 9h à 18h. Réservation obligatoire. Venez partager la magie de Noël dans une ambiance chaleureuse et festive ! .

Pruniers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 77 95 47

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English :

The association Familles Rurales de Pruniers is organizing its Christmas market on Sunday, December 7, from 10 a.m. to 6 p.m

L’événement Marché de Noël de Pruniers Pruniers a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour