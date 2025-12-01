Marché de Noël de Puilboreau Salle polyvalente Puilboreau

Marché de Noël de Puilboreau

Salle polyvalente Rue Saint-Vincent Puilboreau Charente-Maritime

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Venez découvrir le marché de Noël qui se tiendra à la Salle polyvalente.

Salle polyvalente Rue Saint-Vincent Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 01 88

English : Puilboreau Christmas Market

Come and discover the Christmas market at the Salle polyvalente.

German : Weihnachtsmarkt in Puilboreau

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt, der in der Mehrzweckhalle stattfindet.

Italiano :

Venite a scoprire il mercatino di Natale che si terrà nella Salle polyvalente.

Espanol : Mercado navideño de Puilboreau

Venga a descubrir el mercado de Navidad que se celebrará en la Sala polivalente.

