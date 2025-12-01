Marché de Noël de Puilboreau Salle polyvalente Puilboreau
Marché de Noël de Puilboreau Salle polyvalente Puilboreau dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de Puilboreau
Salle polyvalente Rue Saint-Vincent Puilboreau Charente-Maritime
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Venez découvrir le marché de Noël qui se tiendra à la Salle polyvalente.
Salle polyvalente Rue Saint-Vincent Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Puilboreau Christmas Market
Come and discover the Christmas market at the Salle polyvalente.
German : Weihnachtsmarkt in Puilboreau
Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt, der in der Mehrzweckhalle stattfindet.
Italiano :
Venite a scoprire il mercatino di Natale che si terrà nella Salle polyvalente.
Espanol : Mercado navideño de Puilboreau
Venga a descubrir el mercado de Navidad que se celebrará en la Sala polivalente.
