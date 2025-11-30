Marché de Noël de Puisseguin Foyer rural de Puisseguin Puisseguin
Marché de Noël de Puisseguin
Foyer rural de Puisseguin Avenue Beauséjour Puisseguin Gironde
Marché de Noël de Puisseguin le dimanche 30 novembre de 10h à 18h.
+ de 35 exposants
Restauration et buvette
Présence du Père Noël .
Foyer rural de Puisseguin Avenue Beauséjour Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 26 65 45
