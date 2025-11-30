Marché de Noël de Puisseguin Foyer rural de Puisseguin Puisseguin

Marché de Noël de Puisseguin

Foyer rural de Puisseguin Avenue Beauséjour Puisseguin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Noël de Puisseguin le dimanche 30 novembre de 10h à 18h.

+ de 35 exposants

Restauration et buvette

Présence du Père Noël .

Foyer rural de Puisseguin Avenue Beauséjour Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 26 65 45

English : Marché de Noël de Puisseguin

German : Marché de Noël de Puisseguin

Italiano :

Espanol : Marché de Noël de Puisseguin

L’événement Marché de Noël de Puisseguin Puisseguin a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Saint-Emilion