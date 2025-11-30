Marché de Noël de Puisseguin Foyer rural de Puisseguin Puisseguin

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foyer rural de Puisseguin Avenue Beauséjour Puisseguin Gironde

2025-11-30
2025-11-30

Marché de Noël de Puisseguin le dimanche 30 novembre de 10h à 18h.
+ de 35 exposants
Restauration et buvette
Présence du Père Noël   .

Foyer rural de Puisseguin Avenue Beauséjour Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 26 65 45 

