Marché de noël de Puybarban Salle des fêtes Puybarban

Marché de Noël dans le village venez rencontrer les artisans près de chez vous et découvrir leurs produits bières, décorations, coutures, savons, bijoux et pleins d’autres vous attendent toute la journée. Restauration sur place, tombola, contes de Noël (11 h 30 et 15 h) et venue du père Noël. .

Salle des fêtes Le bourg Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 78 40 33

